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28% украинцев говорят, что знают польский – опрос

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2021, 15:42
28% украинцев говорят, что знают польский – опрос - Фото
Иллюстративное фото (Фото:Tomasz Gzell/EPA)

Почти треть украинцев считают, что владеют польским языком. Об этом свидетельствует исследование польской компании MASMI и украинской InfoSapiens.

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По данным опроса, 28% украинских респондентов заявили, что владеют польским языком. Менее трети из них убеждены, что знают язык на среднем уровне, 10% знают его хорошо, 30% владеют польским плохо, а 27% – очень плохо.

Большинство из тех, кто утверждает, что знает польский, проживает в Западной Украине.

При этом только 12% поляков считают, что знают украинский. Из них 14% заявили, что знают украинский на среднем и высоком уровнях, а остальные 86% имеют только базовые знания.

Исследование проводилось методом онлайн-интервью среди 1051 респондента в Польше и 2243 респондентов в Украине.

Опрос был подготовлен для четырех учреждений из Польши и Украины: Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейскиого колледжа Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совета внешней политики "Украинская призма".

  • В ноябре 2020-го глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Восточная Украина – смешанная среда для украинского и русского языков.
  • 9 сентября 2021-го Польша открыла границы для туристов из Украины. От обязательства проходить карантин после пересечения границы освобождены туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы от коронавируса.

Читайте также: В СН предложили сажать в тюрьму за "публичное надругательство над украинским языком"

Елизавета Кумбер
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польша опрос язык
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