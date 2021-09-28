28% украинцев говорят, что знают польский – опрос
Почти треть украинцев считают, что владеют польским языком. Об этом свидетельствует исследование польской компании MASMI и украинской InfoSapiens.
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По данным опроса, 28% украинских респондентов заявили, что владеют польским языком. Менее трети из них убеждены, что знают язык на среднем уровне, 10% знают его хорошо, 30% владеют польским плохо, а 27% – очень плохо.
Большинство из тех, кто утверждает, что знает польский, проживает в Западной Украине.
При этом только 12% поляков считают, что знают украинский. Из них 14% заявили, что знают украинский на среднем и высоком уровнях, а остальные 86% имеют только базовые знания.
Опрос был подготовлен для четырех учреждений из Польши и Украины: Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейскиого колледжа Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совета внешней политики "Украинская призма".
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