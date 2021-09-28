28% украинцев говорят, что знают польский – опрос

Почти треть украинцев считают, что владеют польским языком. Об этом свидетельствует исследование польской компании MASMI и украинской InfoSapiens.

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По данным опроса, 28% украинских респондентов заявили, что владеют польским языком. Менее трети из них убеждены, что знают язык на среднем уровне, 10% знают его хорошо, 30% владеют польским плохо, а 27% – очень плохо.

Большинство из тех, кто утверждает, что знает польский, проживает в Западной Украине.

При этом только 12% поляков считают, что знают украинский. Из них 14% заявили, что знают украинский на среднем и высоком уровнях, а остальные 86% имеют только базовые знания.

Исследование проводилось методом онлайн-интервью среди 1051 респондента в Польше и 2243 респондентов в Украине.

Опрос был подготовлен для четырех учреждений из Польши и Украины: Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейскиого колледжа Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совета внешней политики "Украинская призма".

В ноябре 2020-го глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Восточная Украина – смешанная среда для украинского и русского языков.

9 сентября 2021-го Польша открыла границы для туристов из Украины. От обязательства проходить карантин после пересечения границы освобождены туристы, которые переболели COVID-19 или были вакцинированы от коронавируса.

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Елизавета Кумбер

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