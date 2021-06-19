В СН предложили сажать в тюрьму за "публичное надругательство над украинским языком"

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5670, дополняющий Уголовный кодекс новой нормой. Его инициатор, народный депутат из фракции Слуга народа Елизавета Богуцкая, предложила наказывать за "надругательство над украинским языком" штрафом или тюрьмой.

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В документе предлагают установить ответственность за публичное надругательство над украинским языком в виде штрафа 17 000 – 68 000 грн, ареста до шести месяцев или лишения свободы до трех лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В пояснительной записке говорится, что нововведение сможет дополнить УК, так как оно взаимосвязано со статьей 338 о надругательстве над государственными символами. В частности за надругательство над украинским флагом, гербом или гимном кодексом предусмотрены штрафы и лишение свободы до трех лет.

В декабре 2019 года языковой омбудсмен назвала штрафы за нарушение закона об украинском языке.

В апреле 2021 года секретарь Офиса президента Мендель заявила, что РФ не является монополистом русского языка и что в Украине есть "украинский русский язык".

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Дарья Мостовая

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