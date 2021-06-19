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В СН предложили сажать в тюрьму за "публичное надругательство над украинским языком"

19.06.2021, 10:30
В СН предложили сажать в тюрьму за
Елизавета Богуцкая (источник - facebook.com_liza.bogutskaya)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 5670, дополняющий Уголовный кодекс новой нормой. Его инициатор, народный депутат из фракции Слуга народа Елизавета Богуцкая, предложила наказывать за "надругательство над украинским языком" штрафом или тюрьмой. 

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В документе предлагают установить ответственность за публичное надругательство над украинским языком в виде штрафа 17 000 – 68 000 грн, ареста до шести месяцев или лишения свободы до трех лет с лишением права занимать некоторые должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В пояснительной записке говорится, что нововведение сможет дополнить УК, так как оно взаимосвязано со статьей 338 о надругательстве над государственными символами. В частности за надругательство над украинским флагом, гербом или гимном кодексом предусмотрены штрафы и лишение свободы до трех лет.

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Дарья Мостовая
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Слуга народа законопроект штраф тюрьма язык украинский язык лишение свободы публичное надругательство
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