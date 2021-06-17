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Президент Латвии призвал избавиться от "последствий оккупации" в виде русского языка

17.06.2021, 15:32
Президент Латвии призвал избавиться от
Эгилс Левитс (фото - EPA)

Президент Латвии Эгилс Левитс заявил о дискриминации граждан, которые не говорят по-русски, и призвал избавиться от таких "последствий российской оккупации". Об этом он сказал в ходе выступления в латвийском парламенте, передает Delfi.

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Глава государства заявил, что в стране все еще не устранены "последствия оккупации", которые проявляются в дискриминации латышей, не знающих русского языка. В частности, по его словам, речь идет о рынке труда. Он призвал "положить конец этому советскому наследию" – потому что иначе латыши, не владеющие русским, могут остаться без работы.

"Знание русского языка можно требовать в Латвии только в том случае, если трудовые обязанности связаны с соответствующим иностранным государством", – заявил Левитс.

Он также настоял на важности популяризации изучения английского и еще одного языка ЕС в школах.

"Поскольку мы находимся в Евросоюзе, наши люди должны в первую очередь иметь доступ к европейскому пространству идей, дискуссий и знаний", – подчеркнул Левитс.

Глава государства предлагает ежегодно 15 октября, в день государственного языка, проводить в Сейме дебаты на эту тему.

Читайте также: В Латвии арестован депутат Сейма по подозрению в шпионаже в пользу России

Оксана Житнюк
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Латвия оккупация язык русский язык сейм русскоговорящие Эгилс Левитс
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