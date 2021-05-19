Правительство одобрило программу "мягкой украинизации" до 2030 года
19.05.2021, 15:14
Акция в поддержку украинского языка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)
Кабинет министров одобрил концепцию госпрограммы по развитию и функционированию украинского языка. Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.
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Так называемая "мягкая украинизация" рассчитана на девять лет – до 2030 года.
Программа включает:
- обязательное использование государственного языка представителями власти, недопущение его дискриминации;
- курсы по изучению украинского языка (в том числе в онлайн-формате);
- улучшение качества преподавания украинского в учебных заведениях;
- поддержку и популяризацию украинского языка за границей;
- проведение научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского языка жестов;
- поддержку украинского культурного продукта, улучшение его качества на телевидении, радио, в кино и видеосети;
- украинский дубляж кино;
- развитие книгоиздательского дела в Украине.
Таким образом, по словам министра, программа "украинизации" предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни страны.
- 9 марта 2021-го президент Владимир Зеленский заявил, что украинский полностью защищен, а те, кто поднимает языковой вопрос – "хочет хайпануть".
- 30 марта глава МВД Арсен Аваков заявил, что надо "приветствовать развитие нашего русского языка".
- 5 апреля Мендель сказала, что Россия не является монополистом русского языка, надо громко заявить, что в Украине есть "украинский русский язык".
- В середине апреля глава Минкульта Александр Ткаченко заявил, что не понимает, что такое "украинский русский язык", и является сторонником "мягкой украинизации".
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