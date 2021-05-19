UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Правительство одобрило программу "мягкой украинизации" до 2030 года

19.05.2021, 15:14
Правительство одобрило программу
Акция в поддержку украинского языка (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Кабинет министров одобрил концепцию госпрограммы по развитию и функционированию украинского языка. Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Так называемая "мягкая украинизация" рассчитана на девять лет – до 2030 года.

Программа включает:

  • обязательное использование государственного языка представителями власти, недопущение его дискриминации;
  • курсы по изучению украинского языка (в том числе в онлайн-формате);
  • улучшение качества преподавания украинского в учебных заведениях;
  • поддержку и популяризацию украинского языка за границей;
  • проведение научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского языка жестов;
  • поддержку украинского культурного продукта, улучшение его качества на телевидении, радио, в кино и видеосети;
  • украинский дубляж кино;
  • развитие книгоиздательского дела в Украине.

Таким образом, по словам министра, программа "украинизации" предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни страны.

Читайте также: Языковой омбудсмен раскритиковал заявление Мендель об "украинском русском языке"

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
государственный язык украинизация кабмин украинский язык александр ткаченко Минкульт
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 