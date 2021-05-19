Правительство одобрило программу "мягкой украинизации" до 2030 года

Кабинет министров одобрил концепцию госпрограммы по развитию и функционированию украинского языка. Об этом сообщил глава Министерства культуры и информационной политики Александр Ткаченко в своем Telegram-канале.

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Так называемая "мягкая украинизация" рассчитана на девять лет – до 2030 года.

Программа включает:

обязательное использование государственного языка представителями власти, недопущение его дискриминации;

курсы по изучению украинского языка (в том числе в онлайн-формате);

улучшение качества преподавания украинского в учебных заведениях;

поддержку и популяризацию украинского языка за границей;

проведение научных исследований в сфере украинского языкознания и социолингвистики, а также украинского языка жестов;

поддержку украинского культурного продукта, улучшение его качества на телевидении, радио, в кино и видеосети;

украинский дубляж кино;

развитие книгоиздательского дела в Украине.

Таким образом, по словам министра, программа "украинизации" предусматривает, что украинский язык будет применяться во всех сферах общественной жизни страны.

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Оксана Житнюк

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