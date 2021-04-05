UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Мендель заговорила об "украинском русском языке". Говорит – надо громко заявить о нем

05.04.2021, 06:48
Мендель заговорила об
Юлия Мендель (скриншот видео телеканала Дом)

Россия не является монополистом русского языка, надо громко заявить, что в Украине есть "украинский русский язык". Об этом заявила пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель в эфире программы Взгляд с Банковой на госканале Дом, который был создан для жителей временно оккупированных территорий.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ей задали вопрос от человека, который представился Валерием, жителем временно оккупированной Макеевки. Он смотрел пропагандистские росСМИ и его беспокоит, не будут ли русскоязычных "щемить" за язык в Украине.

Мендель ответила, что тему языка часто отдельные политики используют для спекуляций, особенно перед выборами, "сталкивая лбами" украино– и русскоязычных граждан. По ее мнению, от принятого "в разгар предвыборной гонки" языкового закона 2019-го "вся страна так и не заговорила на украинском", но некоторые политики "по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении украинского".

Мендель говорит, что украинский "безусловно должен быть защищен и сейчас он – защищен". Однако также "должны быть защищены и граждане", вне зависимости от того, на каком языке они говорят в быту.

Смотрите также: В Николаеве депутаты ОПЗЖ отказались говорить на украинском – их переводил мэр: видео

Она считает, что "невозможно насаждением заставить полюбить язык", а "узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших". По мнению Мендель, Украине надо подняться над темой языка и думать о том, как сплотить общество.

Пресс-секретарь президента считает, что украинский язык и идентичность – "куда большее явление, чем исключительно противостояние России", а "украинский русский – часть культурного наследия".

"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", – заявила Мендель.

Читайте также: С 16 января обслуживание должно быть на украинском языке: что делать в случае отказа

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский язык украинский юлия мендель русский
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 