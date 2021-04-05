Мендель заговорила об "украинском русском языке". Говорит – надо громко заявить о нем

Россия не является монополистом русского языка, надо громко заявить, что в Украине есть "украинский русский язык". Об этом заявила пресс-секретарь Офиса президента Юлия Мендель в эфире программы Взгляд с Банковой на госканале Дом, который был создан для жителей временно оккупированных территорий.

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Ей задали вопрос от человека, который представился Валерием, жителем временно оккупированной Макеевки. Он смотрел пропагандистские росСМИ и его беспокоит, не будут ли русскоязычных "щемить" за язык в Украине.

Мендель ответила, что тему языка часто отдельные политики используют для спекуляций, особенно перед выборами, "сталкивая лбами" украино– и русскоязычных граждан. По ее мнению, от принятого "в разгар предвыборной гонки" языкового закона 2019-го "вся страна так и не заговорила на украинском", но некоторые политики "по всем углам начали рассказывать о насильственном насаждении украинского".

Мендель говорит, что украинский "безусловно должен быть защищен и сейчас он – защищен". Однако также "должны быть защищены и граждане", вне зависимости от того, на каком языке они говорят в быту.

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Она считает, что "невозможно насаждением заставить полюбить язык", а "узаконенными искусственными формами из прошлого распределять патриотов на лучших и худших". По мнению Мендель, Украине надо подняться над темой языка и думать о том, как сплотить общество.

Пресс-секретарь президента считает, что украинский язык и идентичность – "куда большее явление, чем исключительно противостояние России", а "украинский русский – часть культурного наследия".

"Россия не является монополистом на русский язык. И нам пора давно самим демонополизировать русский язык. И сказать громко, что в Украине есть украинский русский язык", – заявила Мендель.

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Марк Сировой

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