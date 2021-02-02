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В Николаеве депутаты ОПЗЖ отказались говорить на украинском – их переводил мэр: видео видео

02.02.2021, 13:51
Александр Сенкевич (Фото - НикВести)
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На сессии Николаевского городского совета депутаты от ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев выступали на сессии, говоря на русском языке. Об этом пишет НикВести

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В ответ на это мэр города Александр Сенкевич напомнил депутатам о том, что они должны выступать на украинском.

Позже они оба продолжили говорить на русском и мэр начал синхронно переводить их фразы на украинский язык.

В конце своего выступления Медведев добавил, что из Сенкевича "плохой переводчик". 

  • С 16 января вступила в силу норма закона о языке, согласно которой сфера обслуживания должна быть на государственном языке. 
  • 18 января мэр Одессы Геннадий Труханов призвал местных чиновников придерживаться статьи 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. 

Читайте также: С 16 января обслуживание должно быть на украинском языке: что делать в случае отказа 

Станислав Стороженко
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