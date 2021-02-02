На сессии Николаевского городского совета депутаты от ОПЗЖ Владислав Чайка и Александр Медведев выступали на сессии, говоря на русском языке. Об этом пишет НикВести.
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В ответ на это мэр города Александр Сенкевич напомнил депутатам о том, что они должны выступать на украинском.
Позже они оба продолжили говорить на русском и мэр начал синхронно переводить их фразы на украинский язык.
В конце своего выступления Медведев добавил, что из Сенкевича "плохой переводчик".
- С 16 января вступила в силу норма закона о языке, согласно которой сфера обслуживания должна быть на государственном языке.
- 18 января мэр Одессы Геннадий Труханов призвал местных чиновников придерживаться статьи 30 закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
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