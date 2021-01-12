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С 16 января обслуживание должно быть на украинском языке: что делать в случае отказа

12.01.2021, 17:59
С 16 января обслуживание должно быть на украинском языке: что делать в случае отказа - Фото
Тарас Креминь (скриншот из видеозаписи Financoff)

Языковой омбудсмен Тарас Креминь опубликовал алгоритм действий в случае отказа в обслуживании на украинском языке.

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Если на АЗС, в аптеке, магазине или где-либо еще вам отказали в обслуживании на государственном языке, необходимо:

- попробовать решить ситуацию на месте и попросить работника обслуживать вас на государственном языке;

- в случае отказа, обратиться к руководству учреждения или на его "горячую линию";

- если и там отказали, необходимо зафиксировать факт отказа (с помощью аудио-, видео-, письменного подтверждения очевидцев) и данные предприятия (название, местонахождение, контакты).

- подать жалобу омбудсмену по адресу 01001, г. Киев, переулок Музейный, 12, на e-mail [email protected] или заполнить форму на сайте mova-ombudsman.gov.ua;

- в жалобе обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество, место жительства, изложена суть жалобы, какой именно субъект/работник субъекта, когда, по какому адресу, каким образом нарушил ваше право. Уполномоченный также рекомендует добавить доказательства в подтверждение жалобы.

Письменная жалоба должна быть подписана заявителем с указанием даты. В электронной жалобе подпись не требуется.

Жалобу необходимо подать в течение шести месяцев со дня обнаружения нарушения.

С 16 января вступает в силу норма закона о языке, согласно которой сфера обслуживания должна быть на государственном языке. Нарушителей ожидают штрафы до 6800 грн.

Вадим Ребрина
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омбудсмен украинский язык Тарас Креминь

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