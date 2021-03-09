Зеленский: Украинский полностью защищен, кто поднимает языковой вопрос – хочет хайпануть

Украинский язык полностью защищен, а языковой вопрос не является своевременным, заявил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами на форуме Украина 30.

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"Все, кто поднимает вопрос национальности, языка, церкви, эти люди хотят временно хайпануть с большими, к сожалению, последствиями для многих людей. Направлены эти последствия на раскол общества", – уверен Зеленский.

По словам Зеленского, если кто-то из депутатов видит в вопросе о языке несправедливость, об этом нормально говорить, но сначала нужен общественный диалог. Зеленский уверен, что поднятие таких вопросов сразу в парламенте "напрягает людей".

Президент подчеркнул, что в Украине должно быть комфортно всем, и нужно уважать как украинский язык, так и людей. Зеленский рассказал, что МИД разрабатывает закон о меньшинствах в Украине.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом.

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Денис Юдин

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