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В Харьковском облсовете депутат Евросолидарности отказался выступать на украинском: видео

04.03.2021, 22:39
В Харьковском облсовете депутат Евросолидарности отказался выступать на украинском: видео - Фото
Александр Дорошенко (скриншот с видео)

В Харьковском областном совете депутат фракции Европейская солидарность Александр Дорошенко отказался выступать на украинском языке. Его исключили из фракции. Об этом сообщает пресс-служба отделения Евросолидарности в Харьковской области.

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Дорошенко выступал во время рассмотрения вопроса о выполнении программы соцэкономразвития. Коллеги попросили его говорить по-украински, но тот отказался. "Я буду выступать на том языке, на котором, как говорится, я себя лучше и уверенней чувствую", – сказал депутат.

"По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", — говорится в сообщении партии.

В своем Facebook депутат пояснил, что разволновался, так как впервые выступал с трибуны.

"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль по-украински, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", – написал Дорошенко.

Он извинился за это перед обществом и своими коллегами по партии. "Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", – написал депутат.

Вадим Ребрина
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Харьков украинский язык Евросолидарность
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