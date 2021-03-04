В Харьковском облсовете депутат Евросолидарности отказался выступать на украинском: видео

В Харьковском областном совете депутат фракции Европейская солидарность Александр Дорошенко отказался выступать на украинском языке. Его исключили из фракции. Об этом сообщает пресс-служба отделения Евросолидарности в Харьковской области.

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Дорошенко выступал во время рассмотрения вопроса о выполнении программы соцэкономразвития. Коллеги попросили его говорить по-украински, но тот отказался. "Я буду выступать на том языке, на котором, как говорится, я себя лучше и уверенней чувствую", – сказал депутат.

"По итогам собрания в связи с отсутствием аргументированных объяснений и расхождением идеологических основ между Дорошенко и партией было решено исключить депутата из фракции за нарушение закона о языке для применения в дальнейшем процедуры императивного мандата", — говорится в сообщении партии.

В своем Facebook депутат пояснил, что разволновался, так как впервые выступал с трибуны.

"Разволновался, поэтому выступал на русском языке и не смог донести свою мысль по-украински, хотя до того, выступая с места, всегда доносил свою позицию на украинском", – написал Дорошенко.

Он извинился за это перед обществом и своими коллегами по партии. "Моя реакция на замечания коллег должна была быть другой", – написал депутат.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года.

21 июня в Конституционный суд поступило представление 51 народного депутата – они просили дать оценку законности языкового закона.

С 16 января 2021 года все обслуживание должно вестись на украинском языке.

Вадим Ребрина

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