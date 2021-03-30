Аваков решил высказаться о русском языке. Говорит – "надо развивать наш русский язык"

Государственным языком должен быть украинский, однако надо приветствовать развитие и русского языка, в том числе для контрпропаганды. Об этом написал в Facebook министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Аваков считает, что русский язык не является собственностью РФ, монополией пропагандистов "русского мира" или торговой маркой с правом распоряжения. По его мнению, любой язык развивается носителями – и "никакими великодержавными установлениями этот процесс невозможно остановить".

"Я, русскоязычный украинский националист, уверен, что мы должны приветствовать развитие нашего русского языка, на котором говорят миллионы украинцев, и давать ему возможность свободно развиваться", – написал он.

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По мнению Авакова, русский язык надо обязательно использовать для контрпропаганды в гибридной войне с Россией. Из 300 млн русскоязычных в мире лишь половина живет в РФ, и многим людям, понимающим русский, важно иметь возможность получать "честную, а не путинскую информацию" на своем языке, объяснил министр.

Аваков также считает, что украинский язык – старше по происхождению, богаче и образнее русского. По его мнению, украинский несомненно должен быть государственным – "как язык субъектной, суверенной страны".

"Однако русский, крымскотатарский, румынский, венгерский, болгарский и прочие языки – часть богатой украинской культурной ауры и также принадлежат украинцам", – добавил глава МВД.

9 марта президент Владимир Зеленский заявил, что украинский полностью защищен, а те, кто поднимает языковой вопрос – "хочет хайпануть".

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Марк Сировой

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