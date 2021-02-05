Зеленский рассказал о санкциях тем, "кто относится к украинскому языку с опаской": видео

Президент Владимир Зеленский записал видеообращение к тем, "кто относится к украинскому языку с опаской", в котором на русском языке объяснил свое решение о блокировании телеканалов "из пула Медведчука".

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"На русском языке не случайно... На этом языке в последнее время нашим людям вливали в уши бесконечные потоки лжи. И развенчивать эту ложь на русском я буду правдой на русском языке. На языке, который, по мнению одной партии и одной страны, у нас притесняют, на языке, на котором говорят много наших военных на передовой, защитников Украины, защитников от защитников..." – сказал Зеленский.

Он отметил, что украинцы "никому не дадут приватизировать" и "никому не подарят" русский язык.

"Я хочу, чтобы меня четко услышала именно та часть людей, которая в силу разных причин относится к украинскому языку с опаской, и наивно верит, что если на русском и по телеку, – это точно правда", – сказал Зеленский.

Президент коснулся темы якобы запрета в Украине произведений Михаила Булгакова, а затем перешел к вопросу о санкциях против NewsOne, Zik и 112 Украина.

Он отметил, что ранее долгое время работал на телевидении и является принципиальным противником цензуры. "Если я принял такое решение, то это были весомые, железобетонные причины", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что обязан защищать независимость Украины, и напомнил об агрессии России. "Те, для кого бизнес с этими территориями является нормой, те, для кого поддерживать связи с незаконными формированиями и псевдоструктурами на этих территориях является нормой, все они составляют угрозу Украине, а значит страна будет с ними бороться", – отметил президент. Именно это, по его словам, главная и единственная причина прекращения вещания, "а не критика меня как президента".

"Тройка этих телеканалов содержала говорящие армии, которые очень профессионально вас обманывали и зомбировали... Зарабатывая благодаря войне, они убеждали, что никакой войны нет, точнее есть, но она гражданская..." – сказал Зеленский.

По его словам, данные СБУ ,которыми, в том числе, было обосновано введение санкций, "по понятным причинам пока обнародованы быть не могут".

Закончил президент на украинском: "Дякую! Слава Україні!".

В ночь на 3 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против нардепа ОПЗЖ Козака и принадлежащих ему телеканалов, которые входят в так называемый пул Медведчука. В Офисе президента объяснили свое решение тем, что NewsOne, Zik и 112 Украина "используются как инструменты чужой иностранной пропаганды", также "есть вопросы" к их финансированию. Указанные телеканалы назвали санкции "политической расправой над неугодными СМИ".

Зеленский на встрече с руководителями украинских телевизионных каналов заявил, что санкции против телеканалов из "пула Медведчука" обоснованы "финансированием из России и сотрудничеством с террористическими организациями".

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Вадим Ребрина

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