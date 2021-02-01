Булгакова в Украине никто не запрещал – Минобразования

В Минобразования опровергли недостоверную информацию о якобы запрете в Украине романа Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", которую сейчас распространяют некоторые народные депутаты и "журналисты".

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К примеру, о "запрете Булгакова" написали в своих аккаунтах телеведущая Наталья Влащенко, депутат от Слуги народа Максим Бужанский и экс-замглавы администрации Януковича Андрей Портнов. Последние двое сообщили также о "запрете Акунина (российский писать Борис Акунин, – ред.).

Однако, как пишет Минобразования, это не соответствует действительности.

В министерстве отмечают, что в Украине никто не запрещал классических авторов. "Мастера и Маргариту" можно свободно купить в книжных магазинах. Решение о запрете, которые было принято еще в 2019 году, касается конкретного издания романа российского издательства "Азбука-Аттикус". В предисловии к нему упоминаются российские актеры Юрий Кара, Николай Бурляев и Валентин Гафт, которые в Украине внесены в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности.

Распространение информации о "запрете Булгакова" в ведомстве назвали пропагандой (очевидно, имеется в виду именно российская пропаганда).

Что касается Акунина, то в 2018 году Госкомтелерадио действительно запретил ввоз в Украину двух его книг об истории России: "История Российского государства. От истоков до монгольского нашествия. Часть Европы" и "История Российского государства. Ордынский период. Часть Азии". Остальные его произведения также свободно можно купить в магазинах.

Как пояснил в интервью Укринформу начальник управления разрешительной процедуры и контроля за распространением издательской продукции Госкомтелерадио Сергей Олейник, причина запрета указанных книг в том, что они "транслируют чисто имперский взгляд на историю и изобилуют разнообразными историческими мифами".

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Вадим Ребрина

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