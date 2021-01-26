"Вас сюда не звали, советы не нужны". В СНБО ответили властям РФ насчет украинского языка

Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции, и в "советах" России или любой другой страны по этому вопросу здесь не нуждаются. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил в Facebook на сегодняшние жалобы главы Совбеза РФ Николая Патрушева о последовательной поддержке украинского языка в Украине.

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Данилов напомнил, что после российской оккупации украинского Крыма и развязывания войны на Донбассе под кураторством и при непосредственном участии российских войск, РФ для украинцев – страна-агрессор.

Он добавил, что новая история взаимоотношений стран возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против Украины.

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"И только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", – резюмировал секретарь СНБО.

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Евгений Пилипенко

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