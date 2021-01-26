"Вас сюда не звали, советы не нужны". В СНБО ответили властям РФ насчет украинского языка
Украинский язык – единственный государственный язык, статус которого закреплен в Конституции, и в "советах" России или любой другой страны по этому вопросу здесь не нуждаются. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ответил в Facebook на сегодняшние жалобы главы Совбеза РФ Николая Патрушева о последовательной поддержке украинского языка в Украине.
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Данилов напомнил, что после российской оккупации украинского Крыма и развязывания войны на Донбассе под кураторством и при непосредственном участии российских войск, РФ для украинцев – страна-агрессор.
Он добавил, что новая история взаимоотношений стран возможна только после полного освобождения украинских территорий, выдачи военных преступников, государственных изменников, наказания виновных в планировании и осуществлении военной агрессии против Украины.
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"И только после того, как последний российский солдат покинет территорию Украины. Мы вас сюда не звали", – резюмировал секретарь СНБО.
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. За год до этого РФ просила "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине.
- 16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом. Мэр Одессы Геннадий Труханов тут же провел совещание на украинском и призвал чиновников следовать его примеру.
- 21 января 2021-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным особый статус русского языка.
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