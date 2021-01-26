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В Москве волнуются: "сценарий Вашингтона" увидели даже в украинском языке в Украине

26.01.2021, 11:35
В Москве волнуются:
Николай Патрушев и Владимир Путин (фото - ЕРА)

В Москве увидели "руку Вашингтона" в том, что в Украине постепенно вступают в силу нормы языкового закона, который поддерживает украинский язык. Пропагандистские высказывания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева показало российской аудитории местное издание АиФ.

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Топ-чиновник РФ, комментируя дела в чужой стране, заявил, что "это сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины" и "продолжение русофобских действий недальновидных политиков", которые якобы "способствует развитию сепаратизма".

За короткое блиц-интервью Патрушев неоднократно повторял пропагандистский штамп РФ о якобы несамостоятельности Украины и внешнем управлении в таких выражениях: "Киев в угоду Вашингтону", "продиктованные из-за океана решения", "управляют из США". В Украине этот нарратив активно поддерживает нардеп Слуги народа Александр Дубинский.

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Как уверяет 69-летний глава Совбеза страны-оккупанта, в России "никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский". Между тем, в 2019 году ученый в Ижевске (РФ) сжег себя в протест против ущемления удмуртского языка.

Экс-директор ФСБ (1999–2008), который сменил на этой должности Владимира Путина, также отреагировал на заявление властей Украины о задержании в РФ местного оппозиционера Алексея Навального.

По словам Патрушева, это "деятель нужен Западу для дестабилизации России и новых майданов" и "должен нести ответственность в соответствии с законом", а власти Украины "сделали эти заявления в ущерб собственному народу".

Евгений Пилипенко
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