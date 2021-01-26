В Москве волнуются: "сценарий Вашингтона" увидели даже в украинском языке в Украине
В Москве увидели "руку Вашингтона" в том, что в Украине постепенно вступают в силу нормы языкового закона, который поддерживает украинский язык. Пропагандистские высказывания секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева показало российской аудитории местное издание АиФ.
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Топ-чиновник РФ, комментируя дела в чужой стране, заявил, что "это сценарий Вашингтона по разделению единого народа России и Украины" и "продолжение русофобских действий недальновидных политиков", которые якобы "способствует развитию сепаратизма".
За короткое блиц-интервью Патрушев неоднократно повторял пропагандистский штамп РФ о якобы несамостоятельности Украины и внешнем управлении в таких выражениях: "Киев в угоду Вашингтону", "продиктованные из-за океана решения", "управляют из США". В Украине этот нарратив активно поддерживает нардеп Слуги народа Александр Дубинский.
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Как уверяет 69-летний глава Совбеза страны-оккупанта, в России "никому и в голову не приходит притеснять другие языки, в том числе украинский". Между тем, в 2019 году ученый в Ижевске (РФ) сжег себя в протест против ущемления удмуртского языка.
Экс-директор ФСБ (1999–2008), который сменил на этой должности Владимира Путина, также отреагировал на заявление властей Украины о задержании в РФ местного оппозиционера Алексея Навального.
По словам Патрушева, это "деятель нужен Западу для дестабилизации России и новых майданов" и "должен нести ответственность в соответствии с законом", а власти Украины "сделали эти заявления в ущерб собственному народу".
- В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке, он вступил в силу 16 июля того же года. За год до этого РФ просила "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине.
- 16 января 2021-го вступила в силу статья этого закона, по которой в сфере услуг их продавец должен общаться с клиентами на госязыке, если только клиент не попросит о другом. Мэр Одессы Геннадий Труханов тут же провел совещание на украинском и призвал чиновников следовать его примеру.
- В прошлом году президент Зеленский заявил, что "Кремль хочет вернуть Советский Союз, мы это понимаем".
- 21 января 2021-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным особый статус русского языка.
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