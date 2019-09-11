В РФ ученый сжег себя за сохранение удмуртского языка: видео 18+

Вчера, 10 сентября, у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске поджег себя во время пикета за сохранение удмуртского языка российский кандидат философских наук Альберт Разин. Пожилой мужчина получил ожоги 90% поверхности тела и умер в больнице, пишет местный ресурс Udm-info.

По словам соратника самоубийцы, Андрея Перевозчикова, пламя долго не могли потушить: "Я за первым огнетушителем сбегал в Госсовет - он не сработал, побежал за вторым". Сейчас он сам находится под следствием, у него "изъяли много вещей".

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Перевозчиков собирается опубликовать открытое письмо заслуженного деятеля науки Удмуртии Разина: считает, что тот все спланировал заранее.

Удмуртия на карте РФ:

В России открыли уголовное дело "о доведении до самоубийства", а тамошний омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что будет пытаться "понять мотивы". Местные власти уже призвали "не спекулировать на теме национальной политики".

себя возле Минобороны. 26 июля 2018 года уволенный из ВСУ военный поджег себя возле Минобороны.

3 августа 2018 года в центре Симферополя крымский татарин пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против произвола оккупантов.

18 января 2019-го в Праге человек попытался сжечь себя.

LIGA.net объясняет, что закон о языке изменит в жизни Украины.