В РФ ученый сжег себя за сохранение удмуртского языка: видео 18+

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79-летний Альберт Разин ранее возглавлял Институт человека при местном госуниверситете и выступал за сохранение удмуртского этноса и языка

Вчера, 10 сентября, у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске поджег себя во время пикета за сохранение удмуртского языка российский кандидат философских наук Альберт Разин. Пожилой мужчина получил ожоги 90% поверхности тела и умер в больнице, пишет местный ресурс Udm-info.

По словам соратника самоубийцы, Андрея Перевозчикова, пламя долго не могли потушить: "Я за первым огнетушителем сбегал в Госсовет - он не сработал, побежал за вторым". Сейчас он сам находится под следствием, у него "изъяли много вещей".

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Перевозчиков собирается опубликовать открытое письмо заслуженного деятеля науки Удмуртии Разина: считает, что тот все спланировал заранее.

Удмуртия на карте РФ:

В России открыли уголовное дело "о доведении до самоубийства", а тамошний омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что будет пытаться "понять мотивы". Местные власти уже призвали "не спекулировать на теме национальной политики".

  • 26 июля 2018 года уволенный из ВСУ военный поджег себя возле Минобороны.
  • 3 августа 2018 года в центре Симферополя крымский татарин пытался совершить акт самосожжения в знак протеста против произвола оккупантов.
  • 18 января 2019-го в Праге человек попытался сжечь себя.

LIGA.net объясняет, что закон о языке изменит в жизни Украины.

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Теги: самосожжение, удмуртия, Альберт Разин
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