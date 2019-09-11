В РФ ученый сжег себя за сохранение удмуртского языка: видео 18+

Вчера, 10 сентября, у здания Госсовета Удмуртии в Ижевске поджег себя во время пикета за сохранение удмуртского языка российский кандидат философских наук Альберт Разин. Пожилой мужчина получил ожоги 90% поверхности тела и умер в больнице, пишет местный ресурс Udm-info.
По словам соратника самоубийцы, Андрея Перевозчикова, пламя долго не могли потушить: "Я за первым огнетушителем сбегал в Госсовет - он не сработал, побежал за вторым". Сейчас он сам находится под следствием, у него "изъяли много вещей".
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Перевозчиков собирается опубликовать открытое письмо заслуженного деятеля науки Удмуртии Разина: считает, что тот все спланировал заранее.
Удмуртия на карте РФ:
В России открыли уголовное дело "о доведении до самоубийства", а тамошний омбудсмен Татьяна Москалькова заявила, что будет пытаться "понять мотивы". Местные власти уже призвали "не спекулировать на теме национальной политики".
LIGA.net объясняет, что закон о языке изменит в жизни Украины.