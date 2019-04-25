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25.04.2019, 17:19

Украинизация Украины. В РФ высказались из-за языкового закона

Украинизация Украины. В РФ высказались из-за языкового закона - Фото
Мария Захарова (фото - ЕРА)

В России считают, что Украина, приняв языковой закон, нарушает международное законодательство и это - "тотальная украинизация"

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Украинский законопроект о языке предполагает тотальную украинизацию страны и противоречит ее Конституции, считают в МИД страны-агрессора. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что положения закона "предусматривают значительные ограничения", передает пропагандистское агентство ТАСС.

Она также считает, что в принятом сегодня Верховной Радой законе есть "прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни". Захарова также заявила, что закон якобы противоречит международному законодательству, а его принятие "усугубляет раскол украинского общества".

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Как сообщалось ранее, за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.

Избранный президент Владимир Зеленский назвал вопрос единого государственного языка в Украине "бескомпромиссным". 

По словам министра культуры Евгения Нищука, все спорные моменты убрали из проекта закона о государственном языке и его принятие не приведет к притеснениям представителей других национальностей. 

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Теги: языковой закон, мид рф
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