Украинизация Украины. В РФ высказались из-за языкового закона

Мария Захарова (фото - ЕРА)

Украинский законопроект о языке предполагает тотальную украинизацию страны и противоречит ее Конституции, считают в МИД страны-агрессора. Представитель МИД Мария Захарова заявила, что положения закона "предусматривают значительные ограничения", передает пропагандистское агентство ТАСС.

Она также считает, что в принятом сегодня Верховной Радой законе есть "прямой запрет на использование русского языка, языков национальных меньшинств в различных сферах общественной жизни". Захарова также заявила, что закон якобы противоречит международному законодательству, а его принятие "усугубляет раскол украинского общества".

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Как сообщалось ранее, за закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного №5670-д во втором чтении и в целом проголосовали 278 депутатов.

Избранный президент Владимир Зеленский назвал вопрос единого государственного языка в Украине "бескомпромиссным".

По словам министра культуры Евгения Нищука, все спорные моменты убрали из проекта закона о государственном языке и его принятие не приведет к притеснениям представителей других национальностей.