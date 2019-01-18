В центре Праги человек попытался совершить акт самосожжения

Фото: idnes.cz

В центре Праги на Вацлавской площади неизвестный человек попытался осуществить акт самосожжения. Об этом сообщает iDnes.

Пламя погасили прохожие. Пострадавшего госпитализировали с 30% ожогами кожи.

Реклама

По словам очевидцем, что сначла прохожие пытались потушить огонь на горящем человеке, накрывая его одеждой. Это не помогло, поэтому они побежали в ближайшее кафе за огнетушителем.

Причины и обстоятельства попытки самосожжения расследует полиция.

Инцидент произошел вблизи места, где 50 лет назад 16 января на Вацлавской площади поджег себя студент Ян Палах, он умер в больнице через три дня. Палах оставил письма, в которых писал, что хочет разбудить чехословацкое общество от пассивности.

В начале августа 2018 года в центре Симферополя крымский татарин Ватан Карабаш совершил попытку самосожжения, он получил ожоги 10% кожи.