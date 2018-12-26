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26.12.2018, 13:45

РФ требует "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине

РФ требует "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине - Фото
Мария Захарова (фото - скриншот видео)

В МИД страны-агрессора РФ снова заговорили о статусе русского языка в Украине

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Официальный спикер министерства иностранных дел России Мария Захарова потребовала "хоть какого-то статуса" для русского языка в Украине, потому что на нем разговаривает "большинство". Об этом сообщает УНИАН.

"На русском языке говорит большинство страны (Захарова ничем не подтвердила эти данные. В то же время, по данным опроса КМИС в 2017 году, большинство украинских граждан говорят на украинском языке (более 50%), русский язык как основной используют 24%. Еще 24% используют оба языка, - ред.). На нем говорят руководители городов, представители правительства, журналисты, и не могут ему придать хоть какой-то статус в государстве, чья культура создавалась, в том числе, с использованием этого языка", - сказала Захарова сегодня на брифинге в Москве.

Она также возмутилась тем, что недавно в Верховной Раде состоялся круглый стол, посвященный массовым нарушениям прав коренных народов в Российской Федерации, в том числе посягательствам на свободу слова, совести, собраний, а также нарушениям прав на обучение на родном языке.

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13 декабря 2018 года Захарова озвучила новую кремлевскую ложь о том, что ВСУ "в ближайшее время" готовят наступление в Приазовье для выхода к границе с Россией. 

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Теги: Мария Захарова, мид рф, русский язык
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