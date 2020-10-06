Кремль хочет вернуть Советский Союз, мы это понимаем – Зеленский

Президент Зеленский считает ошибочной политику России по "возвращению СССР". Он уверен, что Украина – никогда и ни на что не променяет независимость

Россия хочет вернуть Советский Союз и может использовать для этого вопросы языка и религии. Об этом сказал в интервью Politico Europe президент Владимир Зеленский, передает пресс-служба главы государства.

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"В Кремле есть желание вернуть назад Советский Союз. Мы это прекрасно понимаем. Всегда есть два "слабых места", на которых базируется информационная политика – это религия и язык. Эти вещи или объединяют, или раскалывают общество", – объяснил президент.

Он подчеркнул, что Украина – демократическая, либеральная и унитарная страна, в которой многие люди говорят как на русском, так и на других языка. По его мнению, ставка России на язык не сработает.

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"Вокруг языка никто не будет объединяться, и это уже говорили в начале войны, когда оккупировали Донбасс. Всем казалось, что, например, в Днепре и Днепропетровской области, где большинство людей говорит на русском языке, тоже присоединяться к российской политике, к эскалации конфликта и к расколу в Украине", – привел пример Зеленский и добавил, что в этом регионе живут большие патриоты Украины.

Президент считает политику возвращения к Советскому Союзу ошибочной и уверен: Украина ни на что никогда не променяет свою независимость.

13 августа глава украинской делегации в минской переговорной группе Леонид Кравчук заявил, что допускает возможность "более широкого использования русского языка" на территории временно оккупированного Донбасса.

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Марк Сировой

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