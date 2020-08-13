Кравчук объяснил свою позицию по статусу русского языка в ОРДЛО
Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук подчеркнул, что речь не идет о предоставлении русскому языку статуса государственного в ОРДЛО
Глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) Леонид Кравчук допускает возможность "более широкого использования русского языка" на территории временно оккупированного Донбасса. Об этом он заявил в интервью Украинскому радио.
"Исходя из Конституции и европейских законов, можно в этих регионах предпринять шаги к более широкому использованию русского языка. Это не будет нарушением украинского законодательства", - отметил Кравчук.
По его словам, речь не идет о предоставлении русскому языку статуса государственного.
Глава украинской делегации в ТКГ добавил, что Конституция предусматривает право нацменьшинств на развитие и использование своего языка, но там ничего не говорится о русском языке как о втором государственном.
Кравчук убежден, что решением только вопроса языка вернуть территории временно оккупированного Донбасса не получится.
- 20 июля 2020-го первый президент Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе на минских переговорах по Донбассу.
- 10 августа Кравчук допустил возможность поездки на оккупированные территории, если огонь на Донбассе прекратится.
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