Государственный язык - только украинский: опрос показал позицию украинцев

При этом большая часть опрошенных не против свободного использования русского языка, хоть и считают Россию страной-агрессором

Большинство украинцев считают, что единственным официальным языком в стране должен оставаться украинский, но при этом не исключают свободного использования русского. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного совместно центрами Разумкова и Социс.

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За то, чтобы украинский язык и в дальнейшем оставался государственным, проголосовали 64,5 % респондентов. Еще почти 18% опрошенных считают, что государственным языком должен быть украинский, а русский - можно сделать официальным в отдельных регионах страны.

15,2% украинцев не против двух государственных языков, а 2,6% от ответа воздержались.

При этом, больше половины (59,5%) опрошенных считают Россию агрессором, почти четверть (23,8%) - обычной страной-соседом, а около 9% уверены, что РФ - братская страна для Украины, с которой необходимо развивать теплые и дружественные отношения.

Исследование проводилось в период 21-28 июля в виде личных интервью по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 4000 украинцев в возрасте старше 18 лет. Средняя продолжительность одного интервью составила около 19 минут.

В январе только 12% украинцев готовы были признать русский язык вторым государственным. За то, чтобы украинский язык оставался единственным официальным тогда проголосовало 69% респондентов - результаты опроса Центра Разумкова и Фонда Демократических инициатив.

По результатам июньского опроса КМИС, 66,5% украинцев поддерживают защиту украинского языка на государственном уровне.

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Дарья Мостовая

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