Сколько украинцев довольны действиями власти по защите украинского языка - опрос

По данным опроса КМИС, большинство украинцев поддерживают защиту украинского языка на государственном уровне

43,6% респондентов довольны деятельностью власти, избранной в 2019 году, в сфере содействия развитию украинского языка. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Недовольны - 36,4% украинцев. Что касается регионального направления, то больше недовольных среди жителей запада – 45,6% и центра – 36%.

Нажмите для увеличения

3% уверены, что власть не должна способствовать развитию украинского языка.

66,5% украинцев согласны с мнением, что государство должно способствовать дальнейшей имплементации закона о языке во всех сферах.

19,8% опрошенных – не согласны, сложно ответить 12,8% украинцев.

Опрос проводился с 31 мая до 4 июня 2020 года по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий среди 2000 респондентов. Статистическая погрешность выборки не более 2,4%.

В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке.

В январе опрос показал, что 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.

В феврале опрос показал, что 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.

В мая президент Владимир Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".

Читайте также: На каком языке должно быть меню. КМИС провел опрос украинцев – результаты

Арина Толина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.