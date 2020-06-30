Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

На каком языке должно быть меню. КМИС провел опрос украинцев – результаты

На каком языке должно быть меню. КМИС провел опрос украинцев – результаты - Фото
Фото: pixabay.com
30.06.2020, 08:27

За то, чтобы везде в Украине меню в заведениях общепита были только на русском языке, не высказался практически никто, пишет КМИС

92% украинцев считают, что меню/описание блюд в столовых, закусочных, кафе и ресторанах на украинском языке обязательно должно быть на всей территории страны. Такие результаты опроса приводит Киевский международный институт социологии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Число тех, кто считает, что русский язык также обязательно должен быть в меню на всей территории Украины, - 41%.

Чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей стране" - 40%. На втором месте альтернатива - "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском, где большинство населения этого желает" - 27%. На третьем - "только на украинском языком везде по Украине" - 25%. На четвертом - "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" - 1%.

За меню "только на русском везде по стране" не высказался практически никто.

Читайте также: Разумков намекнул, как могут переписать языковой закон

Опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведен 20-23 июня 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме  временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4—2,2%.

  • В апреле 2019 года был принят закон о государственном языке.
  • В январе опрос показал, что 69% украинцев считают, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но государственным должен быть только украинский.
  • В феврале опрос показал, что 33% украинцев считают, что нужно обеспечить право получать образование на русском по всей территории страны, 40% - в областях, где это поддерживает большинство населения.
  • В мая президент Зеленский заявил, что в вопросе с языковыми квотами в СМИ нужно "навести порядок".
  • Тогда же замглавы ОП Юрий Костюк заявил, что знание русского языка может быть для украинцев конкурентным преимуществом и оружием.
  • Министр культуры Александр Ткаченко призвал в июне "слышать другую точку зрения и не политизировать вопрос о языке".

Читайте также: Фильм на русском в автобусе. Шесть причин, почему водитель и депутат неправы

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
кафе ресторан опрос язык кмис украинский язык русский язык меню общепит мова
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 