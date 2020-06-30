На каком языке должно быть меню. КМИС провел опрос украинцев – результаты

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92% украинцев считают, что меню/описание блюд в столовых, закусочных, кафе и ресторанах на украинском языке обязательно должно быть на всей территории страны. Такие результаты опроса приводит Киевский международный институт социологии.

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Число тех, кто считает, что русский язык также обязательно должен быть в меню на всей территории Украины, - 41%.

Чаще всего украинцы выбирали ответ "на украинском и русском языках на всей стране" - 40%. На втором месте альтернатива - "обязательно на украинском языке и дополнительно на русском, где большинство населения этого желает" - 27%. На третьем - "только на украинском языком везде по Украине" - 25%. На четвертом - "обязательно на русском языке и дополнительно на украинском языке, где большинство этого желает" - 1%.

За меню "только на русском везде по стране" не высказался практически никто.

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Опрос методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров проведен 20-23 июня 2020-го среди 2000 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий. Погрешность – 1,4—2,2%.

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