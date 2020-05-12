Замглавы ОП: Русский язык - наше конкурентное преимущество и оружие

Знание русского языка может быть для украинцев конкурентным преимуществом и оружием, заявил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью Интерфакс-Украина.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Костюк считает, что в Украине с первого класса необходимо учить несколько языков, обязательно - украинский и английский. Также, по мнению замглавы ОП, по выбору может изучаться немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский.
Он подчеркнул, что знание русского может быть дополнительным конкурентным преимуществом, например, для работы в больших западных или азиатских компаниях, которые ориентированы на рынок СНГ.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Костюк назвал "нашим оружием" возможность доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит или понимает по-русски. "Я говорю о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, о Германии и Израиле, где живет большая русскоязычная диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не из телевидения другой страны", - отметил он.
Читайте также: Украинцы считают, что язык - атрибут независимости: опрос