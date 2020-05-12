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Замглавы ОП: Русский язык - наше конкурентное преимущество и оружие

Замглавы ОП: Русский язык - наше конкурентное преимущество и оружие - Фото
Юрий Костюк (Фото - скриншот из видео Українська правда, Youtube)
12.05.2020, 13:25

Замглавы Офиса президента Юрий Костюк считает, что русский язык дает возможность доносить позицию Украины до русскоязычных во многих странах

Знание русского языка может быть для украинцев конкурентным преимуществом и оружием, заявил заместитель руководителя Офиса президента Юрий Костюк в интервью Интерфакс-Украина.

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Костюк считает, что в Украине с первого класса необходимо учить несколько языков, обязательно - украинский и английский. Также, по мнению замглавы ОП, по выбору может изучаться немецкий, испанский, французский, итальянский или китайский.

Он подчеркнул, что знание русского может быть дополнительным конкурентным преимуществом, например, для работы в больших западных или азиатских компаниях, которые ориентированы на рынок СНГ.

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Костюк назвал "нашим оружием" возможность доносить проукраинскую позицию и нарратив туда, где часть людей говорит или понимает по-русски. "Я говорю о странах Балтии, Казахстане, Беларуси. Или, например, о Германии и Израиле, где живет большая русскоязычная диаспора. Они должны узнавать об Украине от Украины, а не из телевидения другой страны", - отметил он.

  • В январе более двух третей украинцев считали, что русский может свободно использоваться в частной жизни, но украинский должен оставаться единственным государственным - опрос.
  • По февральскому опросу КМИС, 40% считают, что обучение на русском нужно обеспечивать в областях, где этого захочет большинство.

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Денис Юдин
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