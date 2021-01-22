Конституционный суд Молдовы признал особый статус русского языка в стране незаконным

Конституционный суд Молдовы признал закон, который наделил русский язык особым статусом, неконституционным и подчеркнул, что в стране есть только один государственный язык – румынский. Решение было выложено на официальном сайте суда.

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Суд напомнил, что 16 декабря 2020 года парламент принял закон о функционировании языков на территории Молдовы, а также что согласно статье 13 молдавской Конституции государственным языком республики является румынский. При этом, особого статуса у русского языка нет.

В Конституционном суде отметили, что проанализировали данные о родном языке населения страны без учета данных о том языке, на котором чаще всего говорят люди, поскольку это два разных понятия. Выяснилось, что румынский язык является родным для 77,86% граждан, в то время как русский – примерно для 9%. Остальные языки используются еще меньше.

По мнению судей, государственный язык имеет конституционное значение и рассматривается как символ единства Молдовы, а принятый закон не обеспечивал равновесие между румынским языком как государственным и языками национальных меньшинств.

В частности, статья 2 закона придала русскому языку привилегированный псевдо-официальный статус, который не предусмотрен Конституцией, а также подчеркнула его доминирующую роль на территории Молдовы, хотя это не соответствует действительности, заявили в молдавском КС.

Суд напомнил, что в стране есть только один государственный язык – румынский, а понятия "язык межнационального общения", которым по закону был признан русский, не существует. В итоге закон, который уравнивал русский и румынский языки, был признан неконституционным.

Решение суда вызвало большой резонанс среди местных жителей в соцсетях. Одни сочли его справедливым и закономерным, другие – возмутились, заявив о политическом подтексте и подчеркнув, что "решение закрывает все двери для межэтнического общения на русском языке".

В декабре 2020 года партия Додона провела в парламенте закон о повышении статуса русского языка, партия Санду была против.

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Дарья Мостовая

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