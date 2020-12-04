Суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области
Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Одесского облсовета об установлении в Одесской области регионального языка — русского. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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Соответствующий иск подал первый заместить прокурора Одесской области.
Суд установил, что "закон Кивалова-Колесниченко" (об основах государственной языковой политики) 2012 года, на основании которого русскому предоставили статус регионального, был признан неконституционным и отменен в 2018 году.
Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова в январе 2020 г, только 12% украинцев считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским.
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