Суд отменил региональный статус русского языка в Одесской области

Одесский окружной административный суд признал противоправным и недействительным решение Одесского облсовета об установлении в Одесской области регионального языка — русского. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Соответствующий иск подал первый заместить прокурора Одесской области.

Суд установил, что "закон Кивалова-Колесниченко" (об основах государственной языковой политики) 2012 года, на основании которого русскому предоставили статус регионального, был признан неконституционным и отменен в 2018 году.

Согласно опросу, проведенному Центром Разумкова в январе 2020 г, только 12% украинцев считают, что русский язык должен стать государственным наряду с украинским.

Читайте также: Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео







Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.