Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео

Акция "в поддержку русского языка" во главе с председателем городской ячейки партии ОПЗЖ Андреем Лесиком закончилась столкновениями. Об этом сообщает Суспільне Харків.

По данным издания, на место акции пришли "представители Евромайдана, Национальных дружин и Правого сектора". Они требовали, чтобы сторонники ОПЗЖ разошлись.

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Завязалось столкновение. По данным портала 057.ua, Лесика ударили по лицу. Кто-то распылил слезоточивый газ.

Вскоре полиция вывезла инициаторов митинга на автобусе. Противники акции остались под стенами ОГА.

В пресс-релизе Нацполиции говорится, что правоохранители обеспечили общественный порядок и локализовали столкновение.

Также уточняется, что 38-летний гражданин написал заявление о том, что его ударили, а в лицо распылили слезоточивый газ. В полиции не уточняют имени заявителя, однако его возраст совпадает с возрастом Лесика, который, по данным местных СМИ, и пострадал в ходе драки.

Ранее в Харькове Нацдружини пришли в офис к Игорю Райнину, который проработал на должности главы АП Петра Порошенко с августа 2016 года по май 2019 года, а 27 ноября 2019 стал главой харьковской областной организации ОПЗЖ.

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