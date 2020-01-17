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Боевик осматривал харьковское метро для подготовки терактов - СБУ

Боевик осматривал харьковское метро для подготовки терактов - СБУ - Фото
Фото: СБУ
17.01.2020, 15:15

По данным СБУ, подозреваемый прибыл в Харьковскую область из РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры

СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал в Харьковской области информацию об объектах критической инфраструктуры, в частности Харьковском метрополитене, для организации терактов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, где получил "должность" - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Подозреваемый прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. Его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковском метрополитене, автовокзалах. Боевик регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах области. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи обыскали жилье подозреваемого в Харькове, изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Боевика задержали согласно ст. 208 УПК. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК.

  • 9 января в Луганской области контрразведка СБУ разоблачила жителей Алчевска, которые в интересах террористической организации МГБ ЛНР организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории. 

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