Боевик осматривал харьковское метро для подготовки терактов - СБУ

Фото: СБУ

СБУ задержала боевика террористической организации "ЛНР", который собирал в Харьковской области информацию об объектах критической инфраструктуры, в частности Харьковском метрополитене, для организации терактов. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Установлено, что житель Харькова в 2014 году по собственной инициативе присоединился к террористам, где получил "должность" - командир взвода разведки так называемой 10-й отдельной артиллерийской бригады 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Подозреваемый прибыл в Харьковскую область с территории РФ и начал сбор сведений об объектах критической инфраструктуры региона. Его интересовала информация о железнодорожных путях и станциях, Харьковском метрополитене, автовокзалах. Боевик регулярно лично "осматривал" объекты в разных местах области. По информации спецслужбы, собранные данные он планировал передать представителям "ЛНР" для организации терактов и диверсий на территории региона.

Следователи обыскали жилье подозреваемого в Харькове, изъяли боевую гранату РГН с запалом и тротиловую шашку с электродетонатором. Боевика задержали согласно ст. 208 УПК. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 258-3 (участие в деятельности террористической группы или террористической организации) УК.

9 января в Луганской области контрразведка СБУ разоблачила жителей Алчевска , которые в интересах террористической организации МГБ ЛНР организовали механизм незаконного получения украинских социальных выплат жителями временно оккупированной территории.

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