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Экс-глава АП времен Порошенко ушел в партию Бойко

Экс-глава АП времен Порошенко ушел в партию Бойко - Фото
Источник фото: odaimport.demowww.com
27.11.2019, 16:17

По словам сопредседателя фракции ОПЗЖ, Игорь Райнин в АП был "единственным в группе галичан, который отстаивал интересы Востока Украины"

Экс-главу Администрации пятого президента Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем областной организации Оппозиционной платформы - За життя в Харькове. Об этом сообщает Kharkiv Today

На назначение Райнина приехал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко

По словам Бойко, Райнин несколько раз хотел уйти с должности главы АП, но его "уговаривали там остаться", поскольку он "единственный в той группе галичан, который отстаивал интересы Востока Украины", который "не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть". 

Справка. В 2015-2016 годах Райнин был главой Харьковской областной государственной администрации.

29 августа 2016 г. указом Порошенко назначен главой АП, на этой должности сменил Бориса Ложкина.

19 мая 2019 уволен с должности главы АП.

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Игорь Райнин Петр Порошенко юрий бойко ОПЗЖ
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