Экс-глава АП времен Порошенко ушел в партию Бойко

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Экс-главу Администрации пятого президента Петра Порошенко Игоря Райнина избрали председателем областной организации Оппозиционной платформы - За життя в Харькове. Об этом сообщает Kharkiv Today.

На назначение Райнина приехал сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

По словам Бойко, Райнин несколько раз хотел уйти с должности главы АП, но его "уговаривали там остаться", поскольку он "единственный в той группе галичан, который отстаивал интересы Востока Украины", который "не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть".

Справка. В 2015-2016 годах Райнин был главой Харьковской областной государственной администрации.

29 августа 2016 г. указом Порошенко назначен главой АП, на этой должности сменил Бориса Ложкина.

19 мая 2019 уволен с должности главы АП.