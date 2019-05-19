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19.05.2019, 21:30

Отставки последнего дня. Порошенко уволил троих ТОП-чиновников

Отставки последнего дня. Порошенко уволил троих ТОП-чиновников - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Уволены глава Администрации президента и его заместитель, а также детский омбудсмен

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Сегодня, 19 мая, действующий президент  Петр Порошенко уволил троих высокопоставленных государственных служащих. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

С поста главы Администрации президента уволен Игорь Райнин.

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С должности заместителя главы Администрации президента уволен Сергей Марченко.

С должности уполномоченного президента по правам детей уволен Николай Кулеба.

17 мая действующий президент подписал указы об увольнении с должностей целого ряда высокопоставленных служащих. В тот же день заявления об отставке написали глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, замглавы СБУ Павел Демчина.

Ранее сегодня Порошенко записал последнее обращение к народу Украины в качестве президента страны, в котором, в частности, пожелал успехов избранному президенту Владимиру Зеленскому.

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Теги: Петр Порошенко, Игорь Райнин, сергей марченко, Николай Кулеба
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