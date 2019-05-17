Замглавы СБУ Павел Демчина подал в отставку

Павел Демчина (скриншот из видеозаписи)

Первый заместитель главы Службы безопасности Украины - начальник Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ Павел Демчина подал в отставку. Об этом в Facebook сообщил советник главы СБУ Ярослав Антоняк.

11 мая действующий президент Петр Порошенко присвоил Демчине звание генерал-полковника.

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В 2018 году журналисты Схем провели расследование и выяснили, чем владеет семья Демчины. 14 сентября НАБУ сообщило, что подготовило ему подозрение в незаконном обогащении. По данным детективов, Демчина в 2015-м потратил почти в три раза больше, чем заработал.

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