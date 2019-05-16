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16.05.2019, 12:26

ОАСК встал на сторону Демчины в деле о декларировании имущества

ОАСК встал на сторону Демчины в деле о декларировании имущества - Фото
Павел Демчина (скриншот из видеозаписи)

Суд отказал антикоррупционерам, которые требовали от одиозного первого заместителя председателя СБУ обнародования деклараций

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Окружной административный суд Киева не удовлетворил иск Центра противодействия коррупции к первому замглавы Службы безопасности Украины Павлу Демчине насчет того, что тот не подавал электронные декларации. Об отказе истцу пишет пресс-служба ОАСК.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", - говорится в комментарии суда.

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ЦПК просили суд признать бездействие Демчины с непредставлением деклараций в 2016-2018 годах, а также обязать его подать таковые за период с 2015 по 2018 годы.

Ранее ЦПК посетовали, что Верховный суд отказался рассекретить декларации СБУшников.

В 2018 году журналисты Схем провели расследование и выяснили, чем владеет семья Демчины. 14 сентября НАБУ сообщило, что подготовило ему подозрение в незаконном обогащении. По данным детективов, Демчина в 2015-м потратил почти в три раза больше, чем заработал.

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Теги: сбу, декларация, павел демчина
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