ЦПК: Верховный суд отказался рассекретить декларации СБУшников

Фото: antac.org.ua

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Активисты заявили, что еще на несколько лет руководство СБУ получило возможность скрывать свои доходы от общества

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Верховный Суд отправил дело о засекречивании деклараций руководства Службы безопасности Украины на новое рассмотрение, частично удовлетворив жалобу Центра противодействия коррупции. Об этом сообщает пресс-служба ЦПК.

По мнению активистов, вместо этого суд мог "заставить СБУ действовать в соответствии с законом", а пока, говорят в ЦПК, чиновники и далее могут скрывать свои доходы.

В ЦПК пояснили, что новое рассмотрение дела затянется еще, как минимум, на два года. Почти столько же активисты уже судятся с СБУ. Также в период повторного рассмотрения дела ЦПК не может подать жалобу в Европейский суд по правам человека.

"Мы считаем такое решение суда незаконным и принятым умышленно для того, чтобы усложнить дальнейшее обжалование в Европейском суде по правам человека, ведь рассмотрение этих вопросов автоматически не позволяет нам идти в ЕСПЧ, а руководству СБУ позволяет и дальше скрывать свои декларации", - сказала юрист ЦПК Елена Щербань.

Активисты отмечают, что просят открыть декларации только руководителей СБУ, но не агентов или сотрудников, воюющих в Донбассе.

Сейчас же, по мнению ЦПК, возможность не обнародовать свои декларации имеют даже чиновники СБУ, которых подозревают в незаконном обогащении. Как, например, первый заместитель председателя СБУ Павел Демчина или заместитель главы Службы внешней разведки Сергей Семочко.

Кроме того возможность скрывать свои доходы имеют бывшие сотрудники СБУ, назначенные на руководящие должности в исполнительной власти, отмечают в ЦПК.