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11.05.2019, 13:54

Порошенко наградил одиозного Демчину - Бутусов

Порошенко наградил одиозного Демчину - Бутусов - Фото
Павел Демчина (скриншот из видеозаписи)

Ранее НАБУ обвиняло замглавы СБУ Павла Демчину в незаконном обогащении

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Действующий президент Петр Порошенко присвоил первому замглавы Службы безопасности Украины Павлу Демчине звание генерал-полковник, сообщил журналист Юрий Бутусов.

По его словам, на сайте президента не опубликованы указы о награждениях и присвоениях званий № 202 и 203, один из которых предусматривает присвоение звания Демчине.

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Бутусов добавил, что вторым указом звание генерал-майора получил первый замсекретаря СНБО Сергей Кривонос

В 2018 году журналисты Схем провели расследование и выяснили, чем владеет семья Демчины. 14 сентября НАБУ сообщило, что подготовило ему подозрение в незаконном обогащении. По данным детективов, Демчина в 2015-м потратил почти в три раза больше, чем заработал.

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Теги: сбу, набу, павел демчина
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