Отставки дня: кого сегодня уволил Порошенко - список

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Сегодня, 17 мая, действующий президент Петр Порошенко подписал указы об увольнении с должностей целого ряда высокопоставленных служащих. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства.

С должностей внештатного советника президента уволены: Юрий Ткаченко, Александр Корнейчук, Андерс Фог Расмуссен, Сергей Квит, Виктор Король, Александр Пасхавер, Игорь Грынив, Александр Домбровский, Сергей Куницын, Мария Гайдар, Лешек Бальцерович, Юрий Бирюков, Сергей Березенко.

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Также сегодня уволены:

Святослав Цеголко - с должности пресс-секретаря президента;

Юрий Онищенко - с должности первого помощника президента;

Ирина Луценко - с должности представителя президента в Верховной Раде;

Ирина Геращенко - с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях;

Ростислав Павленко - с должности директора Национального института стратегических исследований, а также с должности внештатного советника президента;

Олег Дёмин - с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Китае.

Ранее сегодня сообщалось, что заявления об отставке написали глава МИД Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, замглавы СБУ Павел Демчина.