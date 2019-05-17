Заявление Турчинова об отставке: он готов служить в ВСУ

Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов идет в отставку в связи с прекращением полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается в его заявлении.

"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и далее защищать нашу страну", - говорится в заявлении.

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Ранее из собственных источников LIGA.net стало известно, что Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Порошенко.



Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин также заявил об отставке сегодня, 17 мая, в видеообращении. Он сообщил, что намерен принимать участие в выборах в Верховную Раду вместе с командой, принципы которой разделяет.