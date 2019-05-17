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17.05.2019, 17:19

Заявление Турчинова об отставке: он готов служить в ВСУ

Заявление Турчинова об отставке: он готов служить в ВСУ - Фото
Александр Турчинов (фото - пресс-служба СНБО)

Секретарь СНБО сообщил, что готов служить в любом военном формировании

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов идет в отставку в связи с прекращением полномочий действующего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщается в его заявлении. 

"Учитывая продолжение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, готов непосредственно на военной службе в любом военном подразделении или военном формировании и далее защищать нашу страну", - говорится в заявлении. 

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Ранее из собственных источников  LIGA.net стало известно, что Турчинов собирается в отставку до завершения каденции президентства Порошенко.

Глава Министерства иностранных дел Павел Климкин также заявил об отставке сегодня, 17 мая, в видеообращении. Он сообщил, что намерен принимать участие в выборах в Верховную Раду вместе с командой, принципы которой разделяет.

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Теги: ВСУ, отставка, александр турчинов, заявление
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