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"Мое право". Райнин ответил, почему ушел от Порошенко в ОПЗЖ

"Мое право". Райнин ответил, почему ушел от Порошенко в ОПЗЖ - Фото
Фото: UA:Харків
29.11.2019, 08:40

Экс-глава Администрации пятого президента считает: ОПЗЖ – не проророссийски настроенная партия

Игорь Райнин заявил, что имел полное право переходить в стан политических оппонентов – и не считает Оппозиционную платформу – За жизнь пророссийски настроенной партией. Об этом экс-глава Администрации президента при Петре Порошенко рассказал во время диалога с представителями Нацдружин, которые пришли в его офис с "предупреждающим" визитом, передает UA:Харків.

- У нас к вам ряд претензий, - заявил Райнину один из активистов.

- Да, пожалуйста, - ответил политик.

- Объясните, каким образом вы оказались по эту сторону баррикады?

- Это мое право.

- Это пророссийски настроенные люди. И пророссийски настроенная партия.

- Кто здесь пророссийски заинтересован? Я повторяю вам то, что я говорил тысячу раз. Крым и Донбасс - это Украина.

После этого диалога в офис вызвали полицию, а Райнин ушел работать в свой кабинет, не дав комментариев журналистам.

Справка. Райнин проработал на должности главы АП Порошенко с августа 2016 года по май 2019 года. 27 ноября он стал главой харьковской областной организации ОПЗЖ.

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Игорь Райнин Нацдружины Петр Порошенко оппозиционная платформа - за жизнь ОПЗЖ
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