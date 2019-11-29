"Мое право". Райнин ответил, почему ушел от Порошенко в ОПЗЖ

Фото: UA:Харків

Игорь Райнин заявил, что имел полное право переходить в стан политических оппонентов – и не считает Оппозиционную платформу – За жизнь пророссийски настроенной партией. Об этом экс-глава Администрации президента при Петре Порошенко рассказал во время диалога с представителями Нацдружин, которые пришли в его офис с "предупреждающим" визитом, передает UA:Харків.

- У нас к вам ряд претензий, - заявил Райнину один из активистов.

- Да, пожалуйста, - ответил политик.

- Объясните, каким образом вы оказались по эту сторону баррикады?

- Это мое право.

- Это пророссийски настроенные люди. И пророссийски настроенная партия.

- Кто здесь пророссийски заинтересован? Я повторяю вам то, что я говорил тысячу раз. Крым и Донбасс - это Украина.

После этого диалога в офис вызвали полицию, а Райнин ушел работать в свой кабинет, не дав комментариев журналистам.

Справка. Райнин проработал на должности главы АП Порошенко с августа 2016 года по май 2019 года. 27 ноября он стал главой харьковской областной организации ОПЗЖ.

Читайте также: У Порошенко назвали Райнина "ситуативным попутчиком"