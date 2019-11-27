У Порошенко назвали Райнина "ситуативным попутчиком"

Райнин Игорь Фото: odaimport.demowww.com

Сопредседатель парламентской фракции Европейская солидарность Ирина Геращенко назвала "человеком в футляре" и "ситуативным попутчиком" бывшего главу администрации Петра Порошенко Игоря Райнина, который сегодня стал главой харьковской областной организации Оппозиционной платформы - За жизнь.

"Оппозиция - хорошее время потерять идеологических или ситуативных попутчиков, людей в футляре", - написала Геращенко.

Она считает, что "очищение делает команду сильнее".

В то же время депутат фракции ЕС Ирина Фриз в Facebook намекнула на то, что Райнин – представитель "пятой колонны Кремля".

"Кремля работает. И свои кадры они тщательно хранили и продвигали для дискредитации деятельности команды пятого президента, саботажа принятых решений, манипулятивных сливов в СМИ под выгодным им углом", - написала Фриз.

Райнин проработал в должности главы АП с августа 2016 г по май 2019 г.