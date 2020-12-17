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Партия Додона провела повышение статуса русского в Молдове. Партия Санду была против

17.12.2020, 06:41
Партия Додона провела повышение статуса русского в Молдове. Партия Санду была против - Фото
Игорь Додон и Владимир Путин (фото - ЕРА)

Парламент Молдовы утвердил во втором чтении законопроект о функционировании языков, который повысил статус русского языка. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

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Согласно закону, люди в Молдове теперь смогут обращаться в органы госвласти на государственном или русском языке. Также чиновников могут обязать предоставлять перевод документов на русский, принимать заявления на русском и отвечать на языке, на котором было написано обращение.

В Euronews отмечают, что положения законопроекта отвечают закону 1989 года, который в 2018-м Конституционный суд признал устаревшим. Инициаторами законопроекта была Партия социалистов уходящего пророссийского президента Игоря Додона. Повышение статуса русского также публично приветствовал Кремль.

Против проекта выступала оппозиция, в том числе партия Действие и солидарность избранного президента Майи Санду. Оппозиция заявляла, что партия Додона пытается продвинуть пророссийскую политику и расколоть общество.

  • Подконтрольные Додону депутаты пытались отобрать часть полномочий у Санду, но Конституционный суд Молдовы приостановил действие проголосованных депутатами поправок. Однако, вопреки решению суда, Додон их промульгировал (обнародовал – подписал). Эксперты говорят, что в законодательстве Молдовы нет процедуры, которая прописывает действия президента, если закон приостановлен решением КС.
  • 4 декабря парламент Молдовы одобрил в первом чтении законопроект, который отменяет запрет на ретрансляцию в стране российских новостей.

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Марк Сировой
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