Парламент Молдовы сделал шаг к возвращению российской пропаганды на телеэкраны страны

Молдавский парламент одобрил в первом чтении законопроект, который отменяет запрет на ретрансляцию в стране российских новостей и предлагает официальный статус русского языка как языка межнационального общения. Об этом пишет местный ресурс Newsmaker.md.

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Как уточняет источник, документ проголосовали без обсуждений минимальным большинством – 51 из 101 депутата. Продвигают его социалисты (от которых в 2016-м был избран пророссийский президент страны Игорь Додон) и группа Pentru Moldova.

Против возвращение роспропаганды на ТВ страны – оппозиция и избранный президент Майя Санду.

Действующее законодательство Молдовы запрещает каналам ретранслировать новости, "информационно-аналитические" и военные программы из стран, не ратифицировавших Евроконвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

В законопроекте социалистов эту формулировку исключили, указав, что каналы могут транслировать программы военного содержания, которые "не противоречат стратегии информбезопасности".

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Инициативы социалистов предусматривают также снижение обязательной доли молдавского контента на частных телеканалах страны, и предлагают официальный статус русского языка как языка межнационального общения. То есть, чиновники на русскоязычные обращения граждан должны будут отвечать также на русском, и на нем придется дублировать инструкции для лекарств.

В 2017-м по инициативе правящей тогда Демпартии в Молдове ввели запрет на трансляцию новостей с росТВ. Автором законопроекта был депутат Сергей Сырбу. 3 декабря 2020-го он, будучи уже в другой политсиле, проголосовал за его отмену.

Также вчера парламент Молдовы принял решение о выводе Службы информации и безопасности из подчинения президента страны. Санду назвала это попыткой захвата власти.

Санду также требует вывести войска РФ из Приднестровья. У Путина угрожают "дестабилизацией".

Евгений Пилипенко

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