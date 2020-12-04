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Парламент Молдовы сделал шаг к возвращению российской пропаганды на телеэкраны страны

04.12.2020, 10:27
Парламент Молдовы сделал шаг к возвращению российской пропаганды на телеэкраны страны - Фото
Пропагандист Кремля за работой (скрин из видеозаписи)

Молдавский парламент одобрил в первом чтении законопроект, который отменяет запрет на ретрансляцию в стране российских новостей и предлагает официальный статус русского языка как языка межнационального общения. Об этом пишет местный ресурс Newsmaker.md.

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Как уточняет источник, документ проголосовали без обсуждений минимальным большинством – 51 из 101 депутата. Продвигают его социалисты (от которых в 2016-м был избран пророссийский президент страны Игорь Додон) и группа Pentru Moldova.

Против возвращение роспропаганды на ТВ страны – оппозиция и избранный президент Майя Санду.

Действующее законодательство Молдовы запрещает каналам ретранслировать новости, "информационно-аналитические" и военные программы из стран, не ратифицировавших Евроконвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

В законопроекте социалистов эту формулировку исключили, указав, что каналы могут транслировать программы военного содержания, которые "не противоречат стратегии информбезопасности".

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Инициативы социалистов предусматривают также снижение обязательной доли молдавского контента на частных телеканалах страны, и предлагают официальный статус русского языка как языка межнационального общения. То есть, чиновники на русскоязычные обращения граждан должны будут отвечать также на русском, и на нем придется дублировать инструкции для лекарств.

Евгений Пилипенко
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