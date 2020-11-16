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Зеленский поздравил нового президента Молдовы: ждет "европейское будущее наших народов"

16.11.2020, 09:03
Зеленский поздравил нового президента Молдовы: ждет
Майя Санду (фото - ЕРА)

Майя Санду со второй попытки с 2016 года опередила пророссийского Додона на выборах президента Молдовы. Украинский президент уже ее поздравил

Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на прошедших вчера, 16 ноября, президентских выборах в Молдове. Об этом он пишет в Twitter.

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Глава государства добавил, что "с нетерпением" ждет укрепления отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".

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По состоянию на 09:00 утра обработано 99,95% протоколов: это 1 632 755 голосов избирателей. Остается обработать один протокол из 2143.

Во втором туре выборов лидер партии Действие и солидарность Санду набирает 57,74% (942 694 голоса), а ближайший ее конкурент – действующий президент страны Игорь Додон, 42,26% (690 061). Вчера вечером последний уверял, что побеждает, невзирая на данные экзитполов.

Игорь Додон (фото — ЕРА)

Явка составила 52,78% (1 650 131 проголосовавших).

Больше всего пришедших на выборы – в категории 56-70 лет (почти 32%), далее картина по избирателям такая: 41-55 лет – 24,8%, 26-40 лет – 24,6%, >71 года – 10,3%, 18-25 лет – 8,4%.

  • Результаты первого тура.
  • 13 ноября 2016 года во втором туре выборов президента Молдовы Санду проиграла пророссийскому Додону: примерно 45% против 55%. Она заявила о фальсификации результатов.
  • В 2018 году Додон заявлял, что Крым "принадлежит России".
  • Недавно он предложил испытать российскую вакцину от COVID-19 на нем.

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Евгений Пилипенко
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