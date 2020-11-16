Зеленский поздравил нового президента Молдовы: ждет "европейское будущее наших народов"

Майя Санду со второй попытки с 2016 года опередила пророссийского Додона на выборах президента Молдовы. Украинский президент уже ее поздравил

Президент Владимир Зеленский поздравил Майю Санду с победой на прошедших вчера, 16 ноября, президентских выборах в Молдове. Об этом он пишет в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава государства добавил, что "с нетерпением" ждет укрепления отношений между Украиной и Молдовой "для европейского будущего наших народов".

Смотрите фото: Додон поехал к сепаратистам и отпраздновал праздник РФ

По состоянию на 09:00 утра обработано 99,95% протоколов: это 1 632 755 голосов избирателей. Остается обработать один протокол из 2143.

Во втором туре выборов лидер партии Действие и солидарность Санду набирает 57,74% (942 694 голоса), а ближайший ее конкурент – действующий президент страны Игорь Додон, 42,26% (690 061). Вчера вечером последний уверял, что побеждает, невзирая на данные экзитполов.

Явка составила 52,78% (1 650 131 проголосовавших).

Больше всего пришедших на выборы – в категории 56-70 лет (почти 32%), далее картина по избирателям такая: 41-55 лет – 24,8%, 26-40 лет – 24,6%, >71 года – 10,3%, 18-25 лет – 8,4%.

Результаты первого тура.

13 ноября 2016 года во втором туре выборов президента Молдовы Санду проиграла пророссийскому Додону: примерно 45% против 55%. Она заявила о фальсификации результатов.

В 2018 году Додон заявлял, что Крым "принадлежит России".

Недавно он предложил испытать российскую вакцину от COVID-19 на нем.

Читайте также: В Молдове олигарха, у которого якобы брал деньги Додон, обвинили в краже $1 млрд

Евгений Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.