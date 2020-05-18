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В Молдове олигарха, у которого якобы брал деньги Додон, обвинили в краже $1 млрд

В Молдове олигарха, у которого якобы брал деньги Додон, обвинили в краже $1 млрд - Фото
Владимир Плахотнюк (фото - facebook.com.plahotniuc)
18.05.2020, 20:43

Владимир Плахотнюк, по версии следствия, организовал выведение $1 млрд из банковской системы Молдовы

Генеральная прокуратура Молдовы заочно обвинила бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка в организации и координации выведения $1 млрд из банковской системы Молдовы. Об этом сообщает NewsMaker. Ранее сегодня обнародовали видео, как президент Молдовы Игорь Додон якобы получает от Плахотнюка пакет с деньгами.

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По словам генпрокурора Молдовы Александра Стояногло, Плахотнюка обвиняют в создании организованной преступной группы (ст.284 УКР РМ), отмывании денег в особо крупных размерах (ст. 243 УКР РМ) и в мошенничестве в особо крупных размерах (ст.190 УК РМ).

Генпрокуратура готовит запрос на экстрадицию Плахотнюка из США, где он, по данным правоохранителей, сейчас находится.

"Все было очевидно с самого начала, но из-за страха, который парализовал госинституты, никто не расследовал факты", — заявил генпрокурор.

По его словам, Плахотнюк использовал деньги в личных целях: на оплату чартерных перелетов, покупку самолета и проч.

  • 15 июня 2019 года пресс-служба Демпартии Молдовы заявила, что Плахотнюк срочно уехал из страны после объявления об отставке бывшего правительства.
  • Сегодня в Молдове обнародовали видео, на котором президент страны Игорь Додон якобы получает пакет с деньгами от Плахотнюка.

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Вадим Ребрина
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банк Молдова игорь додон владимир плахотнюк
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