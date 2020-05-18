В Молдове опубликован компромат на Додона: якобы брал деньги у олигарха - видео

Игорь Додон (фото - ЕРА)

Видео, на котором президент Молдавии Игорь Додон якобы получает пакет с деньгами от олигарха и экс-лидера Демократической партии (ДПМ) Владимира Плахотнюка, опубликовано в Молдове. Запись на пресс-конференции представил депутат парламента Юрий Реницэ, сообщает Интерфакс-Украина.

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Реницэ утверждает, что на видео зафиксирована встреча Додона и Плахотнюка 7 июня 2019 года, и на ней Плахотнюк передает деньги в черном пакете.

Видео сопровождается расшифровкой диалога на записи:

Додон: Опять ходите с пакетами?

Плахотнюк: Я не знаю, сколько Костя мне дал. Дайте это Косте, а завтра он передаст это Корнелиу, поскольку я завтра в пять улетаю. Он в понедельник должен выплачивать зарплаты.

Плахотнюк обращается к Сергею Яралову: Передай Косте. Он должен будет отдать Корнелиу?

Додон: Да, они между собой разберутся.

Реницэ предполагает, что в пакете находятся 600 000 - 800 000 евро, которые Додон якобы требовал от Плахотнюка. На записи якобы упоминаются Константин Ботнарь, отвечавший за финансы ДПМ, и председатель партии социалистов (ПСМР) Корнелиу Фуркулицэ.

Реницэ подозревает, что деньги должны были передать Фуркулицэ, чтобы он распределил их между членами ПСРМ.

Реницэ призвал депутатов парламента незамедлительно начать процедуру отставки Додона с поста президента.

"Я не знаю, что было в том пакете, все это было постановкой специально для видеозаписи", - заявил в Facebook Додон и публично обратился к Генпрокуратуре с призывом провести проверку.

15 июня 2019 года пресс-служба ДПМ заявила , что Плахотнюк срочно уехал из Молдовы после объявления об отставке бывшего правительства.