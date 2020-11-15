Согласно предварительным данным, за Санду проголосовали 54,7% респондентов, за Додона – 45,3%

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Согласно результатам двух опросов, во втором туре президентских выборов в Молдове бывшая премьер-министр Майя Санду побеждает действующего президента Игоря Додона. Об этом сообщает местное издание NewsMaker.

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Организация WatchDog представила результаты опроса, проведенного в день голосования. Согласно предварительным данным, за Санду проголосовали 54,7% респондентов, за Додона – 45,3%.

Другой опрос, проведенный в день голосования компанией Intellect Group, показал примерно тот же результат: Санду – 54,8%, Додон – 45,2%.

При этом сам Додон заявил, что лидирует в гонке, если не учитывать голоса избирателей, проживающих в Приднестровье и за рубежом. Судя по всему, Додон рассматривает возможность обжалования выборов на зарубежных участках.

ОБНОВЛЕНО В 22:55. Подсчет голосов на большинстве участков в Молдове завершился. По итогам подсчета протоколов с более 85% избирательных участков, Санду поддержали более 51,6% избирателей, Додона – менее 49,4%.

Перед выборами в 2018 года Додон заявлял, что Крым после оккупации принадлежит России.

1 ноября в Молдове завершилось голосование на президентских выборах. Во второй тур вышли Додон и Санду.

Вадим Ребрина

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