Выборы в Молдове: во второй тур выходят действующий президент и бывшая премьер-министр
По данным ЦИК Молдовы, проголосовало более 43% избирателей
В Молдове завершилось голосование на президентских выборах. По данным экзит-полов, во второй тур выходят действующий президент Игорь Додон и экс-премьер Майя Санду. Об этом сообщает Радио Свобода.
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По данным ЦИК Молдовы, проголосовало более 43% избирателей, поэтому выборы считаются действительными. Предварительные результаты пока неизвестны.
Как свидетельствуют данные телефонного опроса, проведенного сообществом WatchDog.md и Институтом государственной политики, Додон набрал 40,9% голосов избирателей, а его соперница Майя Санду – 34,6%. Согласно телефонному опросу, погрешность составляет 2,5%.
Еще один телефонный опрос, проведенный компанией Интеллект Групп совместно с ассоциацией SPERO, дал Додону 28,5%, а Санду – 21,5%.
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