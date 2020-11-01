"Это были не выборы, а война". В Грузии оппозиция зовет граждан на улицы

Экзитполы давали разную картину результатов выборов в Грузии: один – победу правящей партии, другой – суммарное преимущество оппозиционным силам

Грузинская оппозиция не согласна с предварительными результатами парламентских выборов и зовет граждан выходить на улицы. Об этом пишет BBC News.

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Отмечается, что в Центризебркоме объявляли, что после подсчета 80,22% голосов правящая партия Грузинская мечта лидирует с 48,34%, при этом ранее у них было более 50%. Оппозиционный блок "Единое национальное движение – Объединенная оппозиция" пока получает 26,43%, в парламент также проходят еще пять партий и два блока.

Глава ЦИК Тамар Жвания представляла результаты с 1085 участков и отмечала, что это данные с участков, где зарегистрировано не так много избирателей, и результаты еще могут меняться, пишут в издании.

Однако член ЦИК от Единого национального движения Давид Киртадзе прервал Жванию и заявил, что результаты фальшивые. Под ЦИК начали собираться люди.

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Лидеры оппозиции собрались в штабе мажоритарного кандидата Ники Мелии и решили призвать людей собраться сегодня в 16:00 на тбилисском проспекте Независимости.

"Это были не выборы, это была война! И мы не проигрывали эту войну!" – заявил Мелия.

Вчера в Грузии прошли парламентские выборы.

По данным экзитпола Public Opinion Strategy по заказу телекомпании Имеди правящая партия набирала 55% голосов на 18:00. Глава правящей партии Бидзина Иванишвили начал поздравлять команду с победой.

В то же время экзитпол Ipsоs по заказу телекомпании Мтавари давал правящей партии 41% голосов и суммарное преимущество в парламенте оппозиционным силам.

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Марк Сировой

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