Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра в Грузии. Там ему грозят тюрьмой

Экс-президент Грузии приговорен на родине к шести годам тюрьмы. В Минюсте Грузии грозят Саакашвили арестом в случае возвращения

Грузинское оппозиционное объединение Сила в единстве выдвинуло кандидатом на пост премьер-министра экс-президента страны, который сейчас возглавляет исполком Нацсовета реформ Украины, Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге сообщил глава партии Григол Вашадзе.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", — заявил Вашадзе.

Также он добавил, что Саакашвили сделает сегодня вечером специальное заявление, в котором он поделится своими планами о возвращении в Грузию.

СПРАВКА. Партия Сила в единстве объединяет 11 оппозиционных партий, в том числе и бывшую партию Саакашвили Единое национальное движение. Объединение появилось летом 2018 года для конкуренции с правящей партией Грузинская мечта – демократическая Грузия на президентских выборах. Однако победить оппозиции не удалось, их кандидат занял на выборах второе место. 31 октября в Грузии пройдут новые парламентские выборы.

В 2018 году Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: он был признан виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.

27 августа 2020 года Саакашвили заявил , что намерен вернуться на родину. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест и тюрьма, поскольку в Грузии он находится в розыске.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.