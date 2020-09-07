Саакашвили выдвинули на пост премьер-министра в Грузии. Там ему грозят тюрьмой
Экс-президент Грузии приговорен на родине к шести годам тюрьмы. В Минюсте Грузии грозят Саакашвили арестом в случае возвращения
Грузинское оппозиционное объединение Сила в единстве выдвинуло кандидатом на пост премьер-министра экс-президента страны, который сейчас возглавляет исполком Нацсовета реформ Украины, Михаила Саакашвили. Об этом на брифинге сообщил глава партии Григол Вашадзе.
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"Саакашвили должен вернуться в Грузию, он должен встретиться со своим народом лицом к лицу. Именно поэтому Единое национальное движение и все партии, входящие в объединенную оппозицию, решили выдвинуть его кандидатуру на пост премьер-министра Грузии", — заявил Вашадзе.
Также он добавил, что Саакашвили сделает сегодня вечером специальное заявление, в котором он поделится своими планами о возвращении в Грузию.
СПРАВКА. Партия Сила в единстве объединяет 11 оппозиционных партий, в том числе и бывшую партию Саакашвили Единое национальное движение. Объединение появилось летом 2018 года для конкуренции с правящей партией Грузинская мечта – демократическая Грузия на президентских выборах. Однако победить оппозиции не удалось, их кандидат занял на выборах второе место.
31 октября в Грузии пройдут новые парламентские выборы.
- В 2018 году Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: он был признан виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году.
- 27 августа 2020 года Саакашвили заявил, что намерен вернуться на родину. Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест и тюрьма, поскольку в Грузии он находится в розыске.
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