Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Там грозят ему тюрьмой

Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что грузины могут жить лучше, и вместе с ним у них это получится

О возвращении в Грузию заявил бывший ее президент и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили. Заявление политика опубликовано в Facebook.

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Саакашвили заявил, что многое переосмыслил и переоценил, и теперь знает, как лучше служить своей стране.

Он попросил прощения у грузин за ошибки и за то, что "ничего не смог довести до конца". В то же время он выразил уверенность, что его работа в качестве президента не прошла даром.

"Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть намного богаче. И вместе у нас это выйдет. Я возвращаюсь!" – заявил Саакашвили.

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В другом сообщении Саакашвили заявил, что активно включился в избирательную компанию в Грузии. В то же время он подчеркнул, что продолжает выполнять обязанности председателя исполкома нацсовета реформ.

Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест и тюрьма, поскольку в Грузии он находится в розыске, сообщает Грузия Online.

Денис Юдин

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