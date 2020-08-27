Саакашвили заявил о возвращении в Грузию. Там грозят ему тюрьмой
Бывший президент Грузии Саакашвили заявил, что грузины могут жить лучше, и вместе с ним у них это получится
О возвращении в Грузию заявил бывший ее президент и глава исполнительного комитета Нацсовета реформ Михаил Саакашвили. Заявление политика опубликовано в Facebook.
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Саакашвили заявил, что многое переосмыслил и переоценил, и теперь знает, как лучше служить своей стране.
Он попросил прощения у грузин за ошибки и за то, что "ничего не смог довести до конца". В то же время он выразил уверенность, что его работа в качестве президента не прошла даром.
"Но когда я слышу о событиях в Грузии, то точно знаю, что мы можем жить намного лучше, и каждый грузин может быть намного богаче. И вместе у нас это выйдет. Я возвращаюсь!" – заявил Саакашвили.
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В другом сообщении Саакашвили заявил, что активно включился в избирательную компанию в Грузии. В то же время он подчеркнул, что продолжает выполнять обязанности председателя исполкома нацсовета реформ.
Министр юстиции Грузии Теа Цулукиани заявила журналистам, что в случае возвращения Саакашвили ждет арест и тюрьма, поскольку в Грузии он находится в розыске, сообщает Грузия Online.
- 28 июня 2018 года Саакашвили заочно приговорили к шести годам тюрьмы в Грузии: его признали виновным в избиении депутата Валерия Гелашвили в 2005 году. Судили Саакашвили на фоне призывов экс-президента "развалить" действующее на тот момент правительство Иванишвили. В октябре того же года Саакашвили обвинили в подготовке покушения на бизнесмена в Грузии.
- В мае 2019-го президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, которого тот лишился в 2017-м указом пятого президента Петра Порошенко.
- 22 апреля 2020-го появилась информация, что Зеленский предложил Саакашвили должность вице-премьера по реформам, поскольку "видит в нем потенциал для усиления Кабмина". Саакашвили согласился и на встрече с фракцией Слуга народа сообщил ей, что президент поручил ему заниматься переговорами с МВФ. В результате Саакашвили не назначили.
- 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ.
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