Додон поехал к сепаратистам и отпраздновал праздник РФ: фото

Вадим Красносельский и Игорь Додон (фото - facebook.com/dodon.igor1)

В воскресенье, 3 ноября, президент Молдовы Игорь Додон вместе с семьей поехал на неподконтрольную правительству территорию Приднестровья, где в Бендерской крепости встретился с лидером сепаратистов Вадимом Красносельским. О визите Додон сообщил у себя в Facebook.

"Мы вместе отпраздновали День национального единства - важный государственный праздник РФ", - написал Додон, добавив, что "нужно регулярно проводить встречи на уровне руководства и простых граждан".

В 1970-х в Бендерах учился будущий пятый президент Петр Порошенко.

Справка. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва не взяла сепаратистский регион в свой состав. В апреле 2014-го "ПМР" вновь призвала РФ признать "республику" независимым государством: Москва отмолчалась.

Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически - как оккупанты. В декларации ОБСЕ за 1999-м приветствовалось "обязательство РФ завершить вывод российских сил с территории Молдовы к концу 2002-го", в мае 2017-го Конституционный суд Молдовы признал незаконным их пребывание в "ПМР". В июне 2018-го Генассамблея ООН одобрила резолюцию о выводе войск РФ из Приднестровья (за 64 страны, против - 15, 83 воздержались).

Спецпроект LIGA.net: Приднестровье. Как выглядит сепаратизм