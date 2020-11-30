Санду требует вывести войска РФ из Приднестровья. У Путина угрожают "дестабилиазцией"

Российские войска должны быть выведены из неподконтрольного Кишеневу Приднестровья. Об этом на пресс-конференции заявила избранный президент Молдовы Майя Санду, передает местное издание NewsMaker.

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"Не было договора и двухстороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье. […] ОГРВ (оперативную группу российских войск, – ред.) необходимо вывести с территории Молдовы", – заявила она.

Санду также предложила заменить российских "миротворцев", которые находятся в Молдове по договору с РФ от 1992 года. Она считает, что давно нет опасности военных действий – и эту миссию "нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ".

"Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", – добавила Санду.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ сказал, что изменение статуса-кво в Приднестровье "может привести к серьезной дестабилизации", передают российские пропагандистские ресурсы. Он также рассчитывает, что "не будет делаться каких-либо резких движений".

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СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва ни тогда, ни в 2014-м не взяла сепаратистский регион в свой состав. Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты, несмотря на решения властей Молдовы о незаконности их пребывания и призывы ООН и ОБСЕ вывести войска.

20 ноября Санду выступила против силового возврата Приднестровья. Она считает, что должно быть мирное решение.

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https://news.liga.net/world/news/novyy-lider-moldovy-protiv-silovogo-vozvrata-pridnestrovya-tolko-mirnoe-reshenie

Марк Сировой

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