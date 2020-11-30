UA

Санду требует вывести войска РФ из Приднестровья. У Путина угрожают "дестабилиазцией"

30.11.2020, 12:42
Санду требует вывести войска РФ из Приднестровья. У Путина угрожают
Майя Санду (Фото: Dumitru Doru/EPA)

Российские войска должны быть выведены из неподконтрольного Кишеневу Приднестровья. Об этом на пресс-конференции заявила избранный президент Молдовы Майя Санду, передает местное издание NewsMaker.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Не было договора и двухстороннего соглашения о нахождении оперативной группы войск в Приднестровье. […] ОГРВ (оперативную группу российских войск, – ред.) необходимо вывести с территории Молдовы", – заявила она.

Санду также предложила заменить российских "миротворцев", которые находятся в Молдове по договору с РФ от 1992 года. Она считает, что давно нет опасности военных действий – и эту миссию "нужно сделать гражданской под эгидой ОБСЕ".

"Это не просто декларации. Это необходимость. Буду работать с Россией столько, сколько нужно, чтобы решить вопрос вывоза оружия и вывода войск", – добавила Санду.

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков в ответ сказал, что изменение статуса-кво в Приднестровье "может привести к серьезной дестабилизации", передают российские пропагандистские ресурсы. Он также рассчитывает, что "не будет делаться каких-либо резких движений".

Читайте также: "Путь к Приднестровью". Зачем другу Ермака торговать с Донецком и Луганском

СПРАВКА. Молдова утратила контроль над Приднестровьем после вооруженного конфликта в 1992-м, возникшего якобы "из-за опасений" пророссийской части населения, что Молдова войдет в состав Румынии. В 2006-м "ПМР" провела никем не признанный "референдум" о вступлении в РФ, но Москва ни тогда, ни в 2014-м не взяла сепаратистский регион в свой состав.

Российские войска находятся там как "миротворцы", фактически – как оккупанты, несмотря на решения властей Молдовы о незаконности их пребывания и призывы ООН и ОБСЕ вывести войска.

Читайте также: Санду: Украине может понадобиться опыт Молдовы по Приднестровью

https://news.liga.net/world/news/novyy-lider-moldovy-protiv-silovogo-vozvrata-pridnestrovya-tolko-mirnoe-reshenie

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
майя санду приднестровье российские войска кремль дмитрий песков

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 